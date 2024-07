A SAD do FC Porto já enviou à UEFA os comprovativos indispensáveis para cumprir as exigências do Comité de Controlo Financeiro do organismo para o licenciamento nas provas europeias.

Recorde-se que a SAD dos dragões encontra-se sob a alçada do fair-play financeiro, depois de não ter cumprimento determinadas normas do regulamento de licencialmente e sustentabilidade financeira da UEFA, e comunicou no mês passado a aplicação de uma multa de 1,5 milhões de euros.

Além disso, foi aplicada ao FC Porto uma pena suspensa de exclusão de uma época desportiva das competições da UEFA caso se verificasse novo incumprimento das normas nas duas temporadas seguintes.

A SAD portista tinha até 15 de julho para apresentar comprovativos de ausência de dívidas e contas a pagar vencidas.