O FC Porto foi multado em cinco milhões de euros pelo Comité de Controlo Financeiro (CFCB) da UEFA.

Em comunicado enviado à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), a SAD azul e branca lembra que na base da decisão está o incumprimento dos requisitos do fair-play financeiro da UEFA, tendo em conta o «desvio negativo acumulado de 50 milhões de euros face ao limite regulamentar» nos dois últimos exercícios completos, até «junho de 2024, ou seja, épocas 2022/2023 e 2023/2024».

Segundo os azuis e brancos, os «resultados positivos alcançados no primeiro semestre do exercício 2024/2025» permitiram demonstrar junto da UEFA que o FC Porto está «num processo de recuperação e estabilização financeira bem estruturado e alicerçado». As vendas de Galeno (Al Ahli) e Nico González (Manchester City) foram fundamentais para os portistas evitarem mão pesada da UEFA.

O Comité de Controlo Financeiro da UEFA aplicou, então, uma multa de cinco milhões de euros, dos quais 750 mil euros são efetivos, enquanto 4,25 milhões são condicionais, ou seja, esse montante só será aplicado se os dragões não cumprirem as metas traçadas para a temporada 2025/26, «correspondendo aos exercícios 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025».

Mão pesada para Barcelona e Chelsea

Também Hajduk Split, Aston Villa, Chelsea, Barcelona e Lyon foram multados pelo organismo que tutela o futebol europeu devido ao fair-play financeiro.

O Chelsea terá de pagar 31 milhões de euros, mas a multa poderá chegar aos 80 milhões, caso não cumpram determinadas metas no próximo período. Também o Barcelona foi multado em 15 milhões (coima poderá ser de 60), enquanto o Lyon recebeu uma multa de 12,5 milhões. Já Aston Villa e Hajduk Split, estão a contas com coimas efetivas de 11 milhões e 300 mil euros, respetivamente.

Aston Villa, Chelsea, Panathinaikos e Besiktas, segundo o CFCB também violaram a regra do custo do plantel, «tendo relatado uma taxa de custo do plantel acima de 80 por cento para 2024 (limite de transição definido para 2024)».

O Lyon concordou ainda com a exclusão das competições europeias na próxima época, caso as autoridades que regulam as contas dos clubes franceses (DNCG) confirmem a despromoção à Ligue 2.

Importa também referir que a Roma, um dos clubes que estava a ser monitorizado pela UEFA, excedeu ligeiramente a meta establecida para o ano fiscal que terminou em 2024 e, por isso, foi multada em três milhões.