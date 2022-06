O FC Porto informou esta quarta-feira que chegou a acordo para uma parceria com a Upland.

Numa nota no sítio oficial, os dragões esclarecem que esta plataforma «em formato jogo, permite negociar no Metaverse endereços espelhados do mundo real», com semelhanças ao jogo de tabuleiro Monopólio e a primeira fase da implementação vai decorrer já esta época.

«Será criada a cidade do Porto no Metaverse, bem como o Estádio do Dragão ou o aeroporto. Os utilizadores poderão adquirir propriedades no jogo que existem efetivamente no mundo real, utilizando para isso a tecnologia Blockchain. Um sistema já bem conhecido por quem está por dentro do universo das criptomoedas. Estas são, de resto, a forma preferencial de negociação no Metaverse. Serão criados NFTs próprios da Upland que podem ser adquiridos ou então conquistados através de mecânicas do jogo e que serão a “moeda” a utilizar na Upland, para negociar as propriedades», explicam ainda os azuis e brancos.