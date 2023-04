O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reforçou esta terça-feira que não olha ao contrato dos jogadores quanto à sua utilização ou não na equipa, em alusão a Uribe, que nesta altura é um dos quatro atletas do plantel que termina contrato até 2022/23.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal (quarta-feira, 20h30), Conceição referiu que olha «de forma natural» para o que Uribe tem feito numa «boa época».

«Está lá para fazer o seu trabalho, para diariamente dar à equipa e ao clube o que tem de fazer, a máxima dedicação em cada momento que aqui está. É um jogador que tem feito uma boa época e, quando olho para o grupo que tenho, não olho para o contrato. Eu nunca olho para o contrato dos jogadores», começou por dizer.

«O Uribe tem sido mais falado, mas não é por isso que vai jogar mais ou menos. Consoante a necessidade, joga de início ou [começa] no banco. Tem jogado mais de início. Como disse na última antevisão: [se o contrato] acaba amanhã e tem jogo hoje, ele vai jogar», rematou.

Além de Uribe, Iván Marcano, Wilson Manafá e Fernando Andrade são os outros três jogadores do plantel cujo vínculo com o FC Porto termina no próximo verão.