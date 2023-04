O Fulham é o mais novo interessado na contratação de Mateus Uribe e, segundo apurou o Maisfutebol, prepare-se para abrir negociações com o médio colombiano nos próximos dias. O nome do jogador tem aprovação total de Marco Silva.



A procura por Uribe, inclusive, foi um pedido do próprio treinador português, que busca desde já reforçar o meio-campo para a próxima temporada. A ideia inicial passa por oferecer um contrato de longa duração a partir de 2023/24.



Neste momento, o internacional colombiano tem em mãos duas propostas concretas: de renovação por três épocas (até junho de 2026) no FC Porto, com quem tem vínculo apenas até junho deste ano, e do Flamengo, que propõe um acordo válido até dezembro de 2026.



Mateus Uribe, que completou recentemente 32 anos, atua no futebol português desde 2019. Conquistou até agora nove títulos, com destaque para duas Ligas (2019/20 e 2021/22).