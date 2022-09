Matheus Uribe está ao serviço da seleção colombiana, mas não esquece o FC Porto. Em declarações aos meios de comunicação colombianos, o médio falou sobre o início de época menos positivo dos dragões.

«O início de época não tem sido fácil, perdemos muitos jogadores importantes. Mas ainda assim fizemos exibições muito boas», começou por dizer, citado pela Win Sports.

«Na Liga dos Campeões temos de continuar a tentar, mas melhorando. E no campeonato temos de somar vitórias para que a equipa seja mais consistente», acrescentou.

Uribe falou ainda de Luis Díaz, compatriota do Liverpool com quem partilhou balneário no FC Porto: «Vamos sempre sentir a falta dele, pessoalmente sinto muito a falta dele e encontra-lo aqui na seleção é importante.»