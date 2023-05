O Flamengo deixou cair o interesse em Matheus Uribe, que está em final de contrato com o FC Porto.

«O atleta em quem o Flamengo teve interesse, como todos sabem, foi o Matheus Uribe, mas não se concretizou», afirmou Bruno Spindel, diretor do futebol do clube carioca em declarações aos jornalistas após o sorteio da Taça do Brasil.

Tal como o Maisfutebol noticiou em março, o Flamengo apresentou mesmo uma proposta concreta a Uribe, acenando ao médio colombiano um salário de aproximadamente 3 milhões de euros limpos por época. Já em abril, o Fulham também se juntou à lista de interessados no jogador de 32 anos.