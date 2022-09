Matheus Uribe compareceu na sala de imprensa do Dragão para fazer a antevisão da receção ao Club Brugge, esta terça-feira, para a Liga dos Campeões.

Além do jogo, o médio de 31 anos, que termina contrato no final da época e tem já um dos salários mais elevados do plantel, foi questionado também sobre a vontade em continuar no FC Porto.

«Estou feliz aqui. Desde o primeiro momento que cheguei cá, a equipa técnica, jogadores, dirigentes e adeptos fizeram-me sentir como em casa. Tenho cumprido com o meu trabalho, mas o mais importante é pensar no jogo de amanhã», rematou o internacional colombiano, que, questionado pelo Maisfutebol, abordou ainda a sobrecarga de jogos a que obriga esta Liga dos Campeões, cuja fase de grupos será disputada em apenas dois meses (menos um do que o habitual) devido ao Mundial.

«Somos profissionais. No centro de estágio temos todo o pessoal e todas as ferramentas para nos recuperarmos. Os jogadores sabem que têm de fazer para cuidar-se. Estamos a jogar de 3 em 3 dias, é muito desgastante, mas com trabalho e ajuda que temos no clube podemos recuperar da melhor maneira», concluiu.