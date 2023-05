Em fim de contrato com o FC Porto, Matheus Uribe tem negociações avançadas para assinar com o Al-Sadd na próxima temporada. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Jogo e confirmada pelo Maisfutebol.

Também com propostas de Flamengo e Fulham, o médio colombiano está muito perto de firmar uma acordo com o emblema do Qatar para receber 3,5 milhões de euros limpos por época, além de um prémio de assinatura de 4 milhões de euros.

Internamente, os dragões, que propõem uma renovação até junho de 2026, reconhecem que muito provavelmente vão perder a corrida por Uribe. Ainda assim, o jogador segue em alta com Sérgio Conceição e tem sido fundamental na reta final da atual temporada.

Mateus Uribe, que completou recentemente 32 anos, atua no futebol português desde 2019. Conquistou até agora nove títulos, com destaque para duas Ligas (2019/20 e 2021/22).