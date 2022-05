Matheus Uribe é a grande ausência na comitiva do FC Porto que estou ao final da tarde desta sexta-feira a Lisboa para disputar o clássico com o Benfica, referente à 33.ª jornada da Liga 2021/22.

O Maisfutebol confirmou que o médio colombiano não viajou com a equipa azul e branca, depois de ter regressado à competição no jogo com o Vizela (4-2).

Apesar de ter alinhado 45 minutos na ronda anterior, Uribe ainda não está a cem por cento, na sequência de rotura muscular na face posterior da coxa direita.

Marko Grujic deve, assim, manter a titularidade na posição mais recuada do setor intermediário do FC Porto. Wilson Manafá (tratamento) e Bruno Costa (treino integrado condicionado) estão no boletim clínico portista.

Recorde-se que os dragões precisam apenas de um ponto para garantir a conquista da Liga. O Benfica-FC Porto tem início marcado para as 18h00 deste sábado.