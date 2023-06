Mateus Uribe despediu-se do Porto com um lamento: não ter conquistado um título internacional nos quatro anos de dragão ao peito.

«Queria muito ganhar um título internacional com o FC Porto. É um grande clube e merece. Tem uma equipa de trabalho fenomenal. Com a quantidade de jogadores excecionais que temos, podíamos ter conseguido um título internacional. Este ano não conseguimos a Liga, portanto não foi um ano perfeito, mas cumprimos muitos objetivos: três taças em quatro possíveis é um balanço muito positivo», afirmou aos jornalistas no aeroporto Francisco Sá Carneiro, à partida para o Qatar, onde vai representar o Al Sadd.

O médio colombiano de 32 anos deixou um obrigado especial a Sérgio Conceição. «Só tenho palavras de agradecimento. Sempre considerei como um pai. Os conselhos, o estar sempre a "chatear" ajuda muito a crescer, pessoal e futebolisticamente. Vou guardar todos no coração: adeptos, clube, presidente, mister. Sempre se portaram muito bem comigo.»

Uribe destacou ainda os jovens valores portistas, salientando que nomes como «João Mário, Gonçalo Borges, Diogo Costa ou Bernardo Folha vão dar muito que falar».