Ivan Jaime deixa o FC Porto e vai ser reforço do Valencia.

A transferência foi fechada durante a madrugada deste domingo e o jogador já está a viajar nesta altura a Espanha, devendo chegar ainda de manhã a Valencia para realizar os exames médicos e assinar contrato.

Ivan Jaime transfere-se por empréstimo do FC Porto até final da temporada, com uma opção de compra de oito milhões de euros. Pela cedência temporária, o Valencia não paga qualquer valor à SAD portista.

Ivan Jaime, médio de 24 anos, foi contratado no início da época anterior por 10 milhões de euros, junto do Famalicão, mas nunca se confirmou afirmar no Dragão, O talento jogador teve problemas com Sérgio Conceição, oscilou entre titular e não convocado com Vítor Bruno e acaba por sair agora sem deixar muitas saudades.