Iván Jaime foi apresentado esta terça-feira no Valência, um dia depois de ser oficializado como reforço do emblema «ché» por empréstimo do FC Porto. O avançado espanhol considerou que até arrancou bem a época no FC Porto, mas não quis explicar o que correu mal na primeira metade da temporada.

«Comecei muito bem, a um nível muito bom. É futebol, há coisas que acontecem. É passado, não penso nisso e não me preocupa. Estou concentrado aqui, neste grande clube. O passado não me dá voltas [à cabeça]», disse Iván Jaime, em conferência de imprensa.

O Valência está na penúltima posição do campeonato espanhol, mas a luta pela permanência não significa pressão extra para o avançado de 24 anos. «É claro e simples. O Valência é o Valência, apesar da situação em que se encontra. É um clube histórico e isso ficou claro para mim logo após o meu primeiro contacto. Vim porque o Valência é o Valência.»

Iván Jaime também revelou que o interesse do Valência já era antigo.

«Tivemos contactos noutros mercados, mas no futebol é assim, deu-se neste momento. É muito bom estar aqui. Tenho uma tatuagem de um morcego dos filmes do Batman, coincidência ou não, é um símbolo aqui, talvez seja o destino», brincou, tendo ainda elucidado a imprensa espanhola sobre as posições onde costuma atuar.

«Sinto-me confortável nas três posições de ataque. Já joguei muito na esquerda, como médio ofensivo e, este ano, também na direita. Onde o treinador precisar de mim, estarei disponível para ajudar a equipa.»

Cedido com opção de compra de oito milhões de euros (com objetivos incluídos), Iván Jaime não expressou se quer continuar no Mestalla após o final da presente temporada.

«A única coisa que é clara para mim é o dia a dia, o presente. Estou aqui para ajudar e estar à disposição do treinador. Só Deus sabe o que o futuro trará. O que me preocupa é o presente», vincou.

Iván Jaime somou quatro golos e duas assistências em 15 jogos pelo FC Porto esta época.