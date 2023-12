Alan Varela e João Mário no regresso ao trabalho do FC Porto, que prepara o jogo da próxima quarta-feira frente ao Estoril a contar para a Taça da Liga.

O médio argentino sofreu um estiramento num músculo da anca esquerda durante o jogo contra o Famalicão, enquanto João Mário, nem foi opção para o jogo, tendo sofrido uma contusão com hematoma na coxa direita.

Ambos estão em tratamento e juntam-se no boletim clínico a Veron, Marcano e Wendell.

Por sua vez, João Mendes, que se estreou a titular no sábado frente ao Famalicão, voltou a trabalhar às ordens de Sérgio Conceição.



Os dragões voltam a treinar no Olival esta terça-feira às 10h30, sendo a sessão seguida da conferência de imprensa de Sérgio Conceição, marcada para as 12 horas.

O FC Porto defronta o Estoril no Estádio António Coimbra da Mota na próxima quarta-feira, às 18 horas, num jogo que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.