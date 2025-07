Declarações de Alan Varela, médio do FC Porto, na zona mista do Estádio do Dragão, após a vitória, por 2-1, sobre o Twente:

«Expulsões [de Gabri Veiga e Unuvar]? São coisas que acontecem no jogo e ficam aí. Foi um jogo bastante intenso, o campo ficou maior a partir da expulsão [de Gabri]. Por isso, há que salientar o esforço da equipa e a forma como lutámos até ao fim.»

[Sobre o meio-campo renovado] «O Victor [Froholdt] é um reforço que veio com muitas ganas, está a trabalhar bem e tem muita qualidade. Esperemos que continue a melhorar a cada jogo e continue a dar-nos tudo o que sabe. A equipa está a trabalhar. Estamos muito unidos. Queremos recuperar a identidade que tem o clube. Vamos passo a passo para continuarmos a melhorar.

[O que mudou com Farioli] «Há uma outra ideia, novas coisas. Estamos a conhecer-nos e a adaptar-nos ao estilo de jogo que pretende o mister. Na temporada passada, não estivemos à altura, eu principalmente. Faço muita autocrítica e quero mostrar este ano que posso dar mais.»