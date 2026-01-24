O calvário de Vasco Sousa já esteve mais longe de acabar. O médio do FC Porto, emprestado ao Moreirense, saiu da unidade hospitalar em que esteve internado desde que sofreu uma fratura do perónio da perna direita, a 14 de dezembro, contra o Benfica. Passaram 39 dias.

Segundo apurou o Maisfutebol, Vasco sofreu uma infeção aquando da cirurgia, no dia seguinte à operação, e teve de ficar internado para impedir um agravamento da situação.

Agora, o jogador já iniciou tratamento no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, estando à alçada do clube com quem tem contrato.

A namorada Joana Guise partilhou um vídeo, acompanhado de uma mensagem emotiva, em que mostra a evolução da recuperação de Vasco Sousa, com momentos complicados. O jogador teve de ficar no hospital durante o Natal e a passagem de ano. A namorada diz que efetuou «21 idas ao bloco» neste período.

«Quando somos pequenos, contam-nos histórias sobre super-heróis, mas ninguém nos fala daqueles que não usam capas. Heróis silenciosos, que continuam mesmo quando o futuro fica suspenso por um fio», começou por escrever.

«Este herói não é como os outros. Não desiste quando tudo lhe é tirado. Reconstrói-se as vezes que forem precisas. (...) Talvez este não seja o conto de fadas que lhe foi prometido, mas é uma história real - feita de quedas, recomeços e de uma força que não se aprende em livros. (...) E a ensinar a todos que os verdadeiros heróis não vivem nas páginas dos livros, vivem ao nosso lado. E eu tenho o privilégio de amar um deles», remata Joana.

Vasco Sousa tem 22 anos e já teve de debelar outra lesão grave na temporada transata, depois da afirmação na equipa principal com Vítor Bruno. No Moreirense somou nove jogos e um golo.