O médio do FC Porto, Vasco Sousa, tem «uma suspeita de lesão grave na perna direita», informou o clube azul e branco, em nota oficial, na noite deste domingo, na sequência da vitória por 1-0 ante o Farense.

Em comunicado, no seu sítio oficial, o FC Porto dá conta de que o «departamento médico vai aguardar por exames complementares para confirmar o diagnóstico» do atleta.

Vasco Sousa sofreu, já em tempo de compensação, uma falta dura do jogador do Farense, Zé Carlos, que foi expulso. O jovem jogador dos dragões teve de ser transportado de maca para fora do terreno de jogo, depois de ali ter sido assistido durante alguns minutos.

À margem do momento, o seu colega de equipa, Gonçalo Borges – que desde 2021/22 partilha balneário com Vasco nas mesmas equipas do FC Porto, da B à principal – estava visivelmente emocionado no banco de suplentes.

Além de Vasco Sousa, o FC Porto perdeu mais dois jogadores para o próximo jogo: Nehuén Pérez e João Mário viram o quinto cartão amarelo na Liga e vão falhar a receção ao Vitória de Guimarães, da 23.ª jornada, marcada para a próxima segunda-feira, dia 24 (20h15).

O lance da lesão de Vasco Sousa: