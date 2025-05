O FC Porto continua a preparar o jogo com o Nacional e, esta quarta-feira, Martín Anselmi contou com uma boa notícia.

Vasco Sousa deu um passo em frente na recuperação. Depois de várias semanas a realizar tratamento e trabalho de ginásio, graças a uma fratura no perónio da perna direita sofrida em meados de fevereiro, o jovem médio já fez treino condicionado. Por sua vez, Marko Grujic continua em tratamento.

O FC Porto regressa ao trabalho na manhã desta quinta-feira.

A receção ao Nacional, da 34.ª e última jornada da Liga, está marcada para as 18h00 de sábado, no Estádio do Dragão.