Para lá do minuto 90, Vasco Sousa foi alvo de uma dura entrada de Zé Carlos, médio do Farense. Face às queixas e à saída de maca do jovem médio, de 21 anos, não se augurava um desfecho favorável. Ora, na tarde desta segunda-feira, o FC Porto informou que Vasco Sousa sofreu uma fratura no perónio da perna direita e vai ser operado.

Por isso, o “baixinho” dos dragões termina a época, na qual acumulava uma assistência em 15 jogos disputados.

De resto, esta tarde, no Olival, Martín Anselmi não contou com Marko Grujic, nem com Martim Fernandes. O médio realizou tratamento e trabalho de ginásio, enquanto o lateral fez treino condicionado.

Os dragões voltam ao relvado do Olival na manhã desta terça-feira, em nova sessão à porta fechada. De recordar que o FC Porto joga em Roma na tarde de quinta-feira (17h45), na decisão do play-off da Liga Europa.

[artigo atualizado]