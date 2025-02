Andoni Zubizarreta, diretor desportivo do FC Porto, e Jorge Costa, diretor de futebol dos dragões, visitaram Vasco Sousa, que continua internado, no Hospital CUF Porto, a recuperar da intervenção cirúrgica a que foi sujeito, na segunda-feira, a uma fratura no perónio da perna direita, sofrida no jogo com o Farense, para a Liga.

A visita dos responsáveis portistas foi partilhada pelo clube, nas redes sociais, acompanhada da mensagem: «Um novo começo. Estamos à tua espera, Vasco».

Lesionado, com gravidade, na sequência de uma entrada dura de Zé Carlos, que foi expulso, nos instantes finais do jogo entre o Farense e o FC Porto (0-1), o médio portista, de 22 anos, enfrenta um longo período de recuperação, que o manterá afastado dos relvados até ao final da temporada.