O médio do FC Porto, Vasco Sousa, reagiu na manhã desta terça-feira à lesão que o afasta para o resto desta época, falando «num lance infeliz e sem qualquer tipo de intenção e maldade», disputado com Zé Carlos, do Farense, que pediu desculpa após o jogo.

«Ao longo de toda a minha vida sempre fui posto à prova com desafios e acredito que este seja só mais um. Num lance infeliz e sem qualquer tipo de intenção e maldade, adquiri esta lesão, que, apesar de tudo, me permitirá ver a vida de uma maneira diferente, com mais apreço e gratidão por cada momento», começou por referir Vasco Sousa, numa mensagem publicada no Instagram.

Dizendo-se um «lutador», Vasco Sousa frisa encarar «este obstáculo com a mesma coragem, positividade e profissionalismo» que o acompanharam até ao presente, falando também da operação que «correu muito bem».

«Estou a ser acompanhado por uma equipa de excelentes profissionais que me darão todo o apoio necessário para que a minha recuperação corra da melhor forma possível para que, em breve, possa voltar com mais força. Agradeço imenso a todos pelas palavras e gestos de carinho e apoio que me têm feito chegar, mas neste momento delicado da minha vida e carreira, decidi abstrair-me um pouco das redes sociais para me concentrar inteiramente na minha recuperação e no meu bem-estar mental, que é, e sempre será, o mais importante. Em breve, estarei de volta, mais forte e preparado para continuar a lutar pelos meus sonhos e objetivos», assinalou.

O internacional sub-21, de 21 anos, deixou ainda uma palavra de apoio a «todos» os «colegas e estrutura do FC Porto», agora que está fora da competição. «Acredito em cada um e sei que sempre farão de tudo para representar este enorme clube com tudo o que têm», expressou, acabando a sua mensagem citando a música «Dissabores», de Plutónio. «E quando alguém duvidar, lembra que Deus fez-te à medida da tua luta. Eu vou correr a dobrar».



«É apenas um até já. Prometo voltar ainda mais forte», rematou Vasco Sousa, que sofreu uma fratura do perónio da perna direita.