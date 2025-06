O médio do FC Porto, Vasco Sousa, afastado da competição oficial desde fevereiro, devido a lesão, mas já integrado nos trabalhos dos dragões no Mundial de Clubes, mostra-se feliz por estar de volta e cada vez mais perto de voltar a jogar.

«Trabalhar com o grupo foi uma ambição desde que me lesionei. Tenho-me sentido bem e feliz. É para isto que eu vivo, para estar dentro do relvado», disse Vasco Sousa, em declarações à comunicação social, este domingo, na véspera do jogo com o Al Ahly, da terceira jornada do grupo A.

Questionado sobre uma possível saída devido à pouca utilização, o médio foi claro. «Não penso nisso», atirou, reforçando que a «confiança é máxima» no treinador Martín Anselmi.

Apontado como um dos poucos exemplos no plantel com «raça portista», o médio dos dragões deixou claro que todos os jogadores «têm raça» e que vão demonstrá-la no último jogo» frente ao Al Ahly (terça-feira, 02h00).

«Esperamos um jogo competitivo. Neste mundial de clubes já houve muitas surpresas. Jogo difícil com muita confiança e dignidade da nossa parte. A nossa equipa está sempre confiante na vitória», garantiu Vasco Sousa, que foi suplente não utilizado ante Palmeiras e Inter Miami.