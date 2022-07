Gabriel Veron já chegou ao Porto.

O jogador de 19 anos aterrou esta manhã, pouco antes do meio dia, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, acompanhado da namorada, tendo sido recebido pelo vice-presidente dos dragões Vítor Baia.

Como é costume com os jogadores do FC Porto, o brasileiro saiu pela porta VIP do aeroporto, longe de qualquer contacto com os jornalistas.

Veron chega ao emblema azul e branco proveniente do Palmeiras, custando 10,25 milhões de euros por 90 por cento do passe. Agora vai realizar os habituais exames médicos e assinar contrato por cinco épocas.