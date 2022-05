A equipa do FC Porto Vintage goleou, esta manhã, os veteranos do Gil Vicente por 5-1, numa partida que se disoutou no Estádio do Dragão.



Deco foi a figura do encontro pese embora não tenha anotado qualquer golo. O antigo internacional português provou que a classe é permanente, protagonizando uma exibição mágica no anfiteatro portista.



Pena e Bruno Moraes bisaram e Nicolay marcou o outro golo portista enquanto Palheiras anotou o tento de honra do emblema de Barcelos.