Aos 19 anos, Victor Froholdt é dono de um discurso maduro, focado no futuro e em tudo o que ele lhe poderá vir a dar. O médio dinamarquês, que exigiu do FC Porto um esforço financeiro de 20 milhões pela sua contratação, vinca, em entrevista à RTP, que «a ambição do clube é a de lutar pelo campeonato e sair-se bem na Liga Europa» e deixa um aviso aos compatriotas Morten Hjulmand (Sporting) e Alexander Bah (Benfica): «Não há amizades, só quero ganhar».

Admitindo ter-se apercebido «desde o primeiro momento que a cidade respira e ama o futebol e as pessoas dão tudo pelo clube», Froholdt vê o FC Porto como «um clube enorme e com muita história», que os «muitos campeonatos e Ligas dos Campeões» do seu historial comprovam.

«Senti que o clube queria muito que eu viesse e que tinha um bom plano para mim», notou. Habituado a «desde muito jovem ter de ganhar todos os fins de semana e orgulhar os adeptos», o médio sabe que «a pressão no FC Porto é maior do que aquela a que estava acostumado», mas lembra que vem, também, «de um clube que está habituado a ganhar», o campeão dinamarquês em título Copenhaga.

Em Portugal, o jovem médio terá como adversários companheiros na Seleção da Dinamarca que representam os grandes rivais dos dragões. «Conheço o Morten Hjulmand (Sporting) e o Alexander Bah (Benfica) da Seleção, mas já lhes disse que quando jogar contra eles não há amizades, só quero ganhar. É a isso que obriga este emblema», atira Froholdt, bem ciente da «rivalidade entre os três grandes clubes de Portugal».

«Aqui, no FC Porto, estamos focados em nós próprios e queremos competir até ao fim. Vamos fazer tudo o que pudermos para ganhar o maior número de jogos possível, seja ou não contra os rivais», acrescentou o dinamarquês.

Apontando o «trabalho técnico em diferentes aspetos, como a orientação», como ponto a melhorar no seu jogo, Froholdt espera evoluir sob o comando de Francesco Farioli, de quem diz ter tido «uma boa primeira impressão».

Falta-lhe apenas a estreia em jogos oficiais com a camisola azul e branca. «Senti um ambiente incrível desde que entrei em campo, por parte dos adeptos e dos jogadores. Estou ansioso por disputar alguns jogos no campeonato e na Europa para realmente perceber como vivem o jogo», concluiu.

Antes, o FC Porto recebe o Atlético de Madrid, este domingo (19:00), no jogo de apresentação aos seus adeptos. A partida servirá ainda para homenagear Diogo Jota, que faleceu do dia 3 de julho, juntamente com o irmão, André Silva, na sequência de um acidente de viação. De recordar que o internacional português representou os dragões e os colchoneros.