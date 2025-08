FIGURA: Victor Froholdt

O médio dinamarquês deu mais uma prova de que pode ser uma das figuras deste FC Porto. Coroou uma bela exibição na primeira parte com o único golo do jogo, numa combinação com Pepê. Jogou, fez jogar, recuperou bolas, teve um raio de ação de área a área, mostrando capacidade de condução até zonas mais adiantadas e também de superação no um para um, assim como no jogo aéreo.

MOMENTO: Froholdt a combinar com Pepê para o golo (45+1m)

A plateia no Estádio do Dragão já se preparava para o intervalo do jogo, mas Victor Froholdt ainda tinha uma carta na manga. O camisola 8 dos azuis e brancos deixou a defensiva do Atlético de Madrid num oito, ao combinar com Pepê para explorar bem o espaço na área pela direita, antes de um remate certeiro perante Oblak.

OUTROS DESTAQUES

Jan Bednarek: em estreia perante os adeptos do FC Porto no Dragão, o defesa internacional polaco fez dupla com Nehuén Pérez e, em pouco mais de 50 minutos de jogo, deixou indicadores de que será o patrão do eixo defensivo da equipa. Foi pelos seus pés que passou muito da fase inicial de construção de jogo da equipa e não soube inventar, jogando pela certa com e sem bola, mostrando sentido de antecipação quando foi preciso travar duelos com adversários. Tranquilidade na retaguarda.

Borja Sainz: o espanhol entusiasmou, sobretudo na parte inicial do jogo. Teve a primeira boa ocasião para bater Oblak, travou duelos interessantes com Marcos Llorente e, sem bola, teve agressividade positiva a pressionar o adversário.

Rodrigo Mora: mais uma vez suplente utilizado por Farioli, o jovem da formação portista entrou destemido e quase fez das suas, num dos melhores lances da segunda parte. Ficou a centímetros do golo. Deixou indicadores de que vai lutar pela titularidade, apesar da condição de suplente nos dois jogos de pré-época no Dragão. Porventura, acima de tudo, de que forma é que pode encaixar nesta ideia de Farioli.