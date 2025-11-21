O médio dinamarquês Victor Froholdt tem um traumatismo no joelho direito, confirmou o FC Porto, na nota diária do treino da equipa, feito na manhã desta sexta-feira, no Olival, no fim da preparação para o jogo ante o Sintrense, da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O avançado neerlandês Luuk de Jong está apto e já treinou sem limitações, algo que já tinha sido confirmado pelo treinador Francesco Farioli, em conferência de imprensa, na qual também deu conta das «dores» de Froholdt, depois de ter representado a Dinamarca, que falhou o apuramento direto para o Mundial 2026, ao perder na Escócia, na terça-feira.

De fora do jogo com o Sintrense, além de Froholdt, estão dois defesas: o polaco Jan Bednarek e o argentino Nehuén Pérez, ambos em tratamento e ginásio.

Esta sexta-feira ficou marcada pelo regresso de Pablo Rosario, que se juntou ao grupo na véspera do jogo da Taça, depois de ter representado a seleção da República Dominicana.

O FC Porto-Sintrense está marcado para as 20h15 de sábado, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.