Froholdt: «Comprei um boné para não ser muito reconhecido no Porto»
Médio dinamarquês confessa estar surpreendido pela popularidade que tem na Invicta
Contratado neste verão pelo FC Porto, Victor Froholdt já agarrou um lugar no onze de Francesco Farioli e não passa despercebido aos adeptos. O médio dinamarquês confessa que até tem de sair à rua disfarçado para não ser reconhecido.
«Já cheguei ao ponto em que é difícil andar sozinho por aí. É também a prova de que a cidade vive e respira futebol. É ótimo que signifique tanto para eles. Teria sido um pouco diferente se eu tivesse começado mal e todos achassem que fui a pior transferência do mundo. É muito bom haver tantas pessoas felizes por lá», começou por dizer o jogador de 19 anos, ao Ekstra Bladet.
«Penso um pouco sobre quando saio e também comprei um boné para os dias em que não quero ser muito reconhecido», acrescentou.
Froholdt estabeleceu também algumas diferenças entre os compatriotas e os portugueses, além de ter confessado que o FC Porto «é um clube maior em comparação com o Copenhaga», que representava até à mudança para a Invicta.
«Acho que tem mais a ver com a nossa cultura na Dinamarca. Se vires alguém conhecido, a primeira coisa que fazes é não ir até lá para tirar uma fotografia. É um pouco diferente em Portugal. Muitas pessoas não têm tanto medo de ir», explicou.
Peça basilar do meio-campo portista, Froholdt já marcou um golo e deu duas assistências nas quatro partidas que disputou. Atualmente, está ao serviço da seleção dinamarquesa, que vai defrontar a Escócia (5 de setembro) e a Grécia (8 de setembro), na qualificação para o Mundial de 2026.