Victor Froholdt é um dos nomes em grande destaque no plantel do FC Porto, desde o início da temporada, e tem despertado interesse nos tubarões europeus... mas o foco está na permanência em Portugal.

Após a vitória da Dinamarca sobre a Grécia, por 3-1, o jovem médio descartou uma eventual saída dos azuis e brancos e reforçou que está «incrivelmente feliz» por fazer parte de um plantel como o do FC Porto. Recorde-se que Froholdt leva um total de dez jogos pelo clube, até ao momento, com um golo e três assistências realizadas.

«Não penso sequer nisso (sair do FC Porto). Sou incrivelmente feliz por fazer parte do FC Porto e da cidade. Tive uma receção fantástica e sou grato por isso. Tenho de fazer tudo o que puder para lugar pela Liga, em Portugal, e sair-me igualmente bem na Liga Europa. Por isso, uma transferência é algo que está longe. Estou apenas focado em dar tudo em todos os jogos», referiu.