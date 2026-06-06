Victor Froholdt realizou a primeira temporada fora da Dinamarca, desta feita ao serviço do FC Porto, e terminou como campeão nacional e melhor jogador da competição.

Em declarações ao Bold, o internacional dinamarquês fala num ano «louco» a nível pessoal e coletivo, destaca o crescimento da equipa com o passar dos meses e garante que sempre soube que a mudança para os azuis e brancos era o «passo certo» para a carreira.

«Percebi logo que era o passo certo para mim. Sabia que era uma liga na qual me iria encaixar bem. O facto de ir para um clube que não ganhava um campeonato há alguns anos, e poder contribuir e lutar para trazer o clube de volta ao lugar onde ele pertence foi uma enorme motivação», confessa.

«Foi um ano louco a nível pessoal, mas também a nível coletivo. Uma equipa jovem, acabámos por conquistar o campeonato juntos e dedicámos à cidade, à equipa e aos adeptos. Termos podido fazer parte disso, contribuir para isso e ter crescido imenso, tanto como pessoa, como também como jogador de futebol, foi muito bom. Diria que foi um ano mesmo, mesmo muito bom para mim», acrescenta.

Victor Froholdt terminou a temporada de 2025/26 com um total de oito golos e sete assistências em 51 jogos pela equipa principal.