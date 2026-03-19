Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-0 ante o Estugarda, que valeu o apuramento para os quartos de final da Liga Europa:

Se ainda há palavras para descrever Froholdt:

«É difícil dizer, na fase inicial da época todos celebrámos a sua fisicalidade, mas penso que está a progredir muito bem, sempre disse que é um jogador que está a evoluir na qualidade técnica e no conhecimento do jogo. Honestamente, fiquei um pouco surpreendido com o golo (risos), mesmo que seja algo que ele esteja a treinar no fim dos treinos. Penso que a minha reação diz tudo, já me mandaram um vídeo engraçado com as mãos na cabeça. O facto de lhe ter dado algum descanso recentemente ajudou-o a encontrar a energia e a resistência certas. E também o facto de ter, finalmente, algum tempo para treinar. Nos primeiros cinco a seis meses, foi jogar e recuperar. Penso que é um benefício o facto de o Seko [Fofana] dar-lhe o fôlego necessário para jogar, treinar e recuperar. Mas é mesmo para ele e para todos.»