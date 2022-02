Depois de conquistar o prémio de melhor avançado do mês na Liga, Evanilson arrecadou ainda a distinção do melhor golo de janeiro.

O «calcanhar» do dianteiro do FC Porto frente ao Marítimo abriu caminho ao triunfo dos dragões (2-1) e foi o mais votado pelo público. O brasileiro combinou com Otávio, que devolveu a bola com um passe rasteiro, antes do toque sublime para o fundo das redes.

Evanilson bateu a concorrência de Palhinha (Sporting), Grimaldo (Benfica), Rúben Lima (Famalicão), Gorré (Boavista) e de Rochinha (V. Guimarães), que até teve dois golos nomeados.

Recorde o golo de Evanilson: