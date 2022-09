Toni Martínez, titular esta noite, no jogo do FC Porto em Barcelos teve dois golos anulados na primeira parte.



Por duas vezes, o espanhol introduziu a bola na baliza do Gil Vicente e em ambas as ocasiões, o lance foi invalidado com recurso ao VAR. Se na primeira vez o próprio avançado ficou com dúvidas da sua posição, na segunda ainda celebrou, mas não contou.



O primeiro golo anulado a Toni Martínez:





O segundo golo anulado a Toni Martínez: