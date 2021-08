Mehdi Taremi fez o 2-0 do FC Porto frente ao Arouca aos 34 minutos. Após passe de Luis Díaz, o avançado correu alguns metros com a bola, aproveitou o facilitismo do guardião adversário, que não fechou o primeiro poste, e faturou.

O FC PORTO-AROUCA AO MINUTO.

Ora veja: