Quase 33 anos depois da final da Taça dos Campeões Europeus de Viena, ganha pelo FC Porto ao Bayern Munique, Madjer recuperou, esta quinta-feira, um dos episódios marcantes a nível pessoal antes do jogo. Colega de quarto do guarda-redes Jozef Mlynarczyk, o argelino recordou que o polaco estava com «medo» do duelo, pelo poderio da equipa alemã orientada por Udo Lattek.

«Quando jogámos a final com o Bayern, ele estava comigo no quarto, estava muito preocupado e com medo do jogo. E eu: “que se passa contigo? Não estás bem”. “Tenho medo do jogo”, diz ele. E eu: “medo do jogo porquê?”. “A equipa do Bayern é uma grande equipa”, respondeu ele».

Madjer começou por contar assim, no programa «FC Porto em casa», transmitido esta quinta-feira na rede social Facebook, um episódio que acabou com o argelino a tranquilizar o colega de equipa, antecipando o resultado final que se concretizou.

«Eu vou dizer uma coisa: amanhã vamos ganhar 2-1. “Oh, vocês são argelinos, falam sempre assim”, diz ele. “Vamos ver amanhã”, respondi. E ganhámos 2-1. Espetacular», concluiu Madjer, que está nesta altura no Qatar.

A recordação do calcanhar de Viena, na final de 1987, também foi expressa, numa conversa que contou ainda com Paulo Futre e Juary, campeões europeus pelo FC Porto nesse ano.

«Tive a coragem de marcar um golo na final da Taça dos Campeões Europeus, contra uma grande equipa, com o calcanhar. Muito feliz, porque marquei um golo espetacular e agora em todo o jogo que se marca um golo é o calcanhar do Madjer», comparou. «O golo não se esquece, é uma jogada espetacular do Frasco, que dá um bom passe ao Juary. Se eu controlava [a bola], nunca dava golo», afirmou Madjer, para justificar, desta forma, o porquê de ter atacado a bola de calcanhar para fazer, então, o golo do empate a uma bola, antes de Juary decidir a final.

Na mesma conversa, Paulo Futre e Juary explicaram a alcunha de «malinha» dada ao brasileiro.

Recorde a final entre FC Porto e Bayern:

O outro calcanhar de Madjer depois de Viena

Depois de falar do golo de Viena, Madjer também recordou outro golo de calcanhar (vídeo abaixo), que aconteceu logo no início da época seguinte, 1987/1988, na vitória por 7-1 ao Belenenses, na primeira jornada do campeonato, em agosto: o argelino fez um hat-trick. «Se bem se lembram, depois da final da Taça dos Campeões Europeus, jogámos para o campeonato contra o Belenenses, ganhámos 7-1, eu marquei três golos e marquei também um calcanhar, mais bonito que na final (risos)», atirou.