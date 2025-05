Aperto de mão rápido, olhar confiante, sorriso rasgado e gravatas azuis para consumar o protocolo que viabiliza a construção do novo Centro de Alto Rendimento (CAR) do FC Porto. Ao lado do presidente demissionário da Câmara Municipal de Gaia – Eduardo Vítor Rodrigues – no Salão Nobre dos Paços do Concelho, André Villas-Boas entusiasma-se perante cerca de cinco dezenas de convidados e aponta ao futuro do futebol dos dragões.

De recordar que o CAR serviu de bandeira na candidatura do presidente do FC Porto, em contraponto com a proposta da recandidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa, que pretendia edificar uma Academia da Maia. A candidatura de Villas-Boas sempre defendeu a proximidade do atual centro de treinos – no Olival – e reiterou a diferença de custos entre os projetos.

«Desde o primeiro dia que o FC Porto e a Câmara Municipal de Gaia colaboram. Este é um dos maiores centros de associados, contribuindo ao longo dos anos com dirigentes e atletas. Em 2002, este vínculo aprofundou-se com as bases para o centro de treino do Olival. A infraestrutura revelou-se determinante e, no futuro, continuará a ser determinante para o crescimento.»

«A exigência do futebol profissional exige uma nova e melhor resposta. Devemos centralizar operações entre profissionais e formação, para fortalecer a cultura FC Porto. Procurámos espaços e encontrámos as condições ideais a poucos metros do Olival, por forma a dotar com espaços de topo. Requer planeamento e rigor financeiro. As dúvidas foram respondidas, para que o protocolo seja assinado. Continuamos a valorizar a freguesia de Gaia», explicou, na manhã desta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Como noticiado pelo Maisfutebol no princípio de abril, a empreitada terá um custo a rondar os 35 milhões de euros e um prazo de construção de cerca de 30 meses – ainda que o CAR esteja preparado para receber a equipa principal ao fim de 18 meses.

A nova infraestrutura – de responsabilidade do arquiteto Silva Garcia – vai acolher as equipas profissionais de futebol (principal e B), além da equipa feminina e os sub-19 (juniores). Por sua vez, as restantes equipas jovens vão ficar instaladas no atual centro de estágio, que vai funcionar como academia de formação.

O projeto prevê a construção de um estádio com capacidade para duas mil pessoas e cinco campos de futebol, além de um hotel com 42 quartos, um auditório com 56 lugares, refeitório, ginásio, spa, áreas de fisioterapia e hidroterapia.

«Queremos acolher uma equipa de elite, para se concentrar no enriquecimento constante. O projeto mereceu um parecer amplamente favorável do município. Este protocolo assegura o apoio técnico, legal e urbanístico, assim como a intervenção no espaço público para a valorização do lugar.»

«O FC Porto vai permanecer empenhado em colaborar com a Câmara Municipal de Gaia e com a freguesia do Olival para a promoção de prática desportiva», terminou.

Pouco depois, no mesmo local, Eduardo Vítor Rodrigues, presidente demissionário da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, enalteceu o vínculo, esclarecendo, no entanto, que o «município não vai arcar com o orçamento de construção da nova infraestrutura».

«Esta vai ser uma excelente oportunidade para Gaia e para o Olival, desencravando os acessos precários ao atual centro de treinos», acrescentou.

O município aprovou o Pedido de Informação Prévia, que havia sido apresentado pelo FC Porto em novembro de 2024. Além disso, a “Lei dos Solos” permite a reclassificação de terrenos, o que ajuda à edificação do novo Centro de Alto Rendimento do FC Porto.