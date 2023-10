Sérgio Conceição quis passar a ideia de que não facilitou um militímetro na preparação para o jogo do Vilar de Perdizes e para isso até fez um teste aos próprios jogadores para verificar os conhecimentos sobre a equipa do Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol nacional, que é a adversária dos dragões na Taça de Portugal.

«A motivação tem de ser sempre a mesma. Até porque eu acho que a Taça de Portugal é uma competição muito importante e grupo tem dado uma resposta. Fiz um pequeno teste hoje aos jogadores, a perguntar quais eram os jogadores que jogavam mais do Vilar de Perdizes e foi positivo. Conhecem particamente toda a equipa e as soluções que o adversário apresenta durante os jogos. Isso deixa-me satisfeito e tranquilo em relação à motivação. São estes jogos que servem de passaporte para os jogadores terem mais minutos nos seguintes, nomeadamente com o Antuérpia para a Liga dos Campeões», afirmou o técnico do FC Porto na conferência de imprensa ao início da tarde no Olival, mostrando logo em seguida o seu conhecimento sobre a equipa transmontana.

«Estamos preparados para uma equipa que se apresenta num 3-4-3, quando defendem um 5-4-1, que tem gente rápida na frente, com dois laterais que atacam bem, nomeadamente o Raymond, que é da seleção de Trinidad e Tobago, que está a chegar em cima da hora e não sei se vai a jogo, e com o Ouattara do lado contrário. O Mendy joga mais à frente, como ala esquerdo, que é mais um segundo avançado e é o melhor marcador daquela divisão. Têm o Paulo Costa, o ponta de lança, que é muito rápido e muito vertical. O Beto Lopes, que pode ser uma alternativa. Têm um miúdo no meio-campo o Agustin, bom jogador que tem feito dupla com um colombiano o Sánchez numa dinâmica interessante. Têm três centrais que batem bem. Não sei se joga o Palha ou Miguel na baliza...», dissertou Conceição.

Que após fazer o raio-X à equipa de Vítor Gamito sublinhou: «Olhamos para o Vilar de Perdizes como para um adversário da Liga dos Campeões: com respeito máximo.»

O FC Porto defronta o Vilar de Perdizes, em Chaves, esta sexta-feira, às 20h45. Pode acompanhar o jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal AO MINUTO no Maisfutebol.