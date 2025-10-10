André Villas-Boas, presidente do FC Porto, criticou a atuação do Al Ittihad nas negociações por Rodrigo Mora, jovem estrela do clube, durante o mercado de verão.

Durante a Portugal Football Summit, decorrida nesta sexta-feira na Cidade do Futebol, o dirigente explicou o que aconteceu nos últimos dias de mercado.

«Tivemos uma proposta de 50 milhões do Al Ittihad, um clube que infelizmente se habituou a tentar brincar com o FC Porto. Disseram que iam propôr 63 milhões, mas a oferta nunca apareceu. O FC Porto nunca iria vender por abaixo dos 70 milhões, após uma conversa com o atleta. Nunca apareceu e o Al Ittihad desapareceu», criticou.

Não esquecer que, além de Mora, também o FC Porto teve uma negociação furada com o mesmo clube em relação a Wenderson Galeno. O brasileiro chegou a viajar, mas o clube optou por Steven Bergwijn. A recente ida de Sérgio Conceição para o Al Ittihad não passou ao lado de AVB.

«Tendo em conta um conjunto de pessoas que lá se encontra, agora foi bem reforçado com um portista como o Sérgio Conceição. Se calhar a relação do Al Ittihad com o FC Porto vai passar a ser outra. Não ficámos muito agradados com a abordagem, têm todo o direito de sair da negociação, mas mexer com a cabeça de um miúdo, com o seu agente, é bordeline com a ética e moral de transferências regidas pela UEFA», terminou.

O presidente do FC Porto foi um dos participantes da Portugal Football Summit nesta sexta-feira... ao contrário de Rui Costa, homólogo do Benfica, que cancelou a presença.