Os administradores da SAD do FC Porto gastaram 3,6 milhões de euros em despesas de representação não elegíveis pelo regulamento interno ao longo das últimas 10 épocas de gestão de Pinto da Costa.

A conclusão é da auditoria forense, a que o Maisfutebol teve acesso, levada a cabo pela administração de André Villas-Boas ao longo dos últimos meses, que revela que estas despesas indevidas levaram ao pagamento de 400 mil euros em impostos por parte da SAD.

De acordo com o documento, as despesas de representação foram utilizadas de forma abusiva para fins estritamente pessoais, tendo sido gastos 1,1 milhões de euros em simultâneo de vários veículos, com usufruto de familiares, 700 mil euros em “Refeições profissionais” sem justificação, outro tanto em viagens privadas “para destinos não relacionados com a atividade do clube” – dos quais 150 mil são em alojamentos em resorts e hotéis de luxo. Houve também registo de 70 mil euros em “outras despesas”, como gastos em joalharias e relojoarias, e 90 mil em material desportivo e informático.

Revela-se ainda que 432 indivíduos fizeram parte da comitiva a jogos no estrangeiro, entre os quais se contavam agentes e membros da direção da claque Super Dragões.

A auditoria revela diversas irregularidades, tendo identificado «5 120 despesas sem qualquer evidência de registo na plataforma de gestão interna, totalizando 512 mil euros», não tendo sido apresentada documentação de suporte que comprove a existência de Despesas de Representação profissional incorridas pelos Administradores (62% das despesas reembolsadas).

Com efeito, a administração de Villas-Boas garante ter aplicado várias medidas desde que tomou posse, em maio de 2024. A começar por um corte nas remunerações, com uma redução de 1,4M€/ano nos custos do Conselho de Administração, mas também com o controlo das despesas de representação, com obrigatoriedade de justificação de cada despesa realizada e novas regras para aprovação.