A direção do FC Porto está a ponderar avançar para procedimentos disciplinares contra os adjuntos de Sérgio Conceição que esta sexta-feira prestaram declarações públicas à comunicação social em defesa do atual técnico.

«Tendo tomado conhecimento de entrevistas e declarações prestadas por determinados funcionários do Clube, integrantes do corpo técnico da sua equipa principal de futebol, publicadas hoje em diversos órgãos de comunicação social, deu já instruções internas para que se iniciem os procedimentos tendentes a avaliar da relevância disciplinar das mesmas», pode ler-se no comunicado publicado no site oficial do clube, onde se acrescenta: «Poderão estar em causa, entre outros, a violação dos deveres de urbanidade, respeito e lealdade para com a entidade patronal, mas também para com outros trabalhadores, designadamente em face do teor potencialmente atentatório da dignidade pessoal e profissional de profissionais do Grupo, colocando em causa o bom funcionamento da organização.»

Recorde-se que Siramana Dembélé falou em exclusivo ao Maisfutebol, garantindo que «Sérgio Conceição não traiu ninguém».

«O Sérgio foi sempre muito direto, muito frontal, sempre tratou muito bem de nós, pensou sempre em nós. Quando estávamos no Nantes e quando era para vir para o FC Porto, ele exigiu que os adjuntos ficassem com o mesmo ordenado e ele baixou o ordenado dele para nos permitir ter isso», disse o adjunto.

Em causa estará o diferendo com Vítor Bruno, adjunto de Conceição, que estará a ser cogitado por André Villas-Boas para assumir o cargo de treinador principal da equipa. Bem como a renovação por quatro anos de Conceição a dois dias das eleições sem comunicar com o seu staff.

De referir que também Diamantino Figueiredo e Eduardo Oliveira, elementos da equipa técnica, falaram também a outros órgãos de comunicação social saindo em defesa do atual técnico.