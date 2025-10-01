«Há cada vez mais portistas apaixonados pelo seu clube.» É desta forma que André Villas-Boas salienta o crescimento do associativismo no FC Porto, que é um dos maiores destaques da apresentação de contas da SAD, que esta quarta-feira apresentou um resultado positivo recorde de 39,2 milhões de euros.

O FC Porto esgotou pela primeira vez a venda de lugares anuais no Estádio do Dragão, vendendo todos os 31 665 disponíveis dos cerca de 50 mil da lotação do estádio e tendo já uma lista de espera superior a meio milhar.

No comparativo, em 2024/25 foram 27 622 lugares anuais vendidos e em 2023/24, o último ano da gestão anterior, eram 22 782. Em termos de receitas, os dragões fizeram 6,5 milhões de euros em 2024/25, aumentando 41 por cento em relação à receita de 2023/24, cuja receita foi de 4,6 milhões. Porém, os números continuam a subir e já na corrente época a subida da receita em relação ao último exercício foi de 17 por cento, tendo a SAD arrecadado 7,6 milhões de euros. Ou seja, em pouco mais de um ano, a administração de André Villas-Boas conseguiu há um crescimento global de três milhões de euros neste capítulo da receita.

Considerando a totalidade da bilhética, que além dos lugares anuais inclui os ingressos vendidos jogo a jogo, as receitas aumentaram em 15 por cento: de 11,9 milhões de euros em 2023/24 para 13,6 milhões em 2024/25. No setor «corporate hospitality», correspondente aos camarotes, que têm uma taxa de ocupação de 100 por cento, o aumento foi mais moderado, na ordem dos 7 por cento, com as receitas a subirem de 9,8 milhões em 2023/24 para 10,6 milhões em 2024/25.

«Mais portistas apaixonados» traduz-se em crescimento do número de sócios

Também em termos de associados o crescimento tem sido muito significativo: já esta época o FC Porto subiu para o número de 160 486 sócios, um aumento de 14 por cento face ao final de 2024/25 (140 317), a primeira de Villas-Boas, que já tinha registado um aumento de 12 por cento em relação ao último ano da gestão de Pinto da Costa, em que o número de sócios se cifrava em 125 739.

A título comparativo, o Sporting divulgou em junho deste ano o registo de 179 208 sócios, após renumeração, enquanto o Benfica anunciou em fevereiro a emissão do cartão de sócio número 400 mil.

«Há que agradecer aos sócios pelo respeito que têm tido para com esta administração e com o clube. Pelo crescimento do associativismo, que é orgânico, já que acontece antes de lançarmos qualquer campanha de angariação. Há cada vez mais portistas apaixonados pelo seu clube. Cada vez mais se inscrevem como sócios, compram mais lugares anuais e cada vez vão mais aos jogos», afirmou Villas-Boas na apresentação das contas da SAD do exercício 2024/25, que teve lugar na manhã desta quarta-feira no auditório do Estádio do Dragão.