O FC Porto denunciou o protocolo com os Super Dragões, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

A Direção agora presidida por André Villas-Boas informou através de comunicado a decisão de não renovar o protocolo com o grupo organizado de adeptos, naquele que era o último dia para o fazer.

De acordo com o mesmo documento, o FC Porto anuncia que serão estabelecidos contactos com os futuros órgãos sociais dos Super Dragões (após a demissão de Fernando Madureira e da família dos respetivos cargos, no passado dia 18 de maio) para «estabelecer novos formatos de cooperação institucional».

Segundo o protocolo ainda vigente, o clube e a SAD obrigavam-se «a vender aos membros dos Super Dragões bilhetes para os jogos a realizar no Estádio do Dragão a um preço máximo de 20 por cento acima do preço estabelecido para sócios», bem como a «conceder apoio logístico na organização de deslocações nos jogos a disputar na condição de visitante», a «encetar contactos com os clubes adversários para obter bilhetes de ingresso a um preço mais baixo relativamente ao preço estabelecido para o público em geral nos jogos na condição de visitante» e ainda a «oferecer uma média de 266 bilhetes de ingresso para o sector 2 dos jogos a disputar pelas modalidades no Dragão Arena».

À margem deste acordo, está sob investigação a venda ilícita de bilhetes pelos Super Dragões. No passado domingo, a operação «Bilhete Dourado» fez buscas domiciliárias e no Estádio do Dragão, das quais resultaram na constituição de 13 arguidos e a apreensão de cerca de três mil bilhetes e mais de 44 mil euros.

De referir que não existe qualquer protocolo em vigor com o Coletivo Ultras 95, a outra claque do FC Porto.

Leia o comunicado do FC Porto:

A Direção do FC Porto e Administração da FC Porto, Futebol SAD informam que:

1. Seguindo o procedimento estabelecido entre as partes, procederam hoje à denúncia dos protocolos existentes com o grupo organizado de adeptos Associação Super Dragões, que haviam sido acordados em setembro de 2023, e que assim cessarão os seus efeitos a 30 de junho de 2024.



2. Serão estabelecidos contactos com os futuros órgãos sociais da Associação Super Dragões de forma a estabelecer novos formatos de cooperação institucional.