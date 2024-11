André Villas-Boas e Jorge Costa deixaram o interior do Estádio do Dragão por alguns minutos e tentaram falar com os adeptos, que protestavam no exterior do recinto.

Fortemente protegidos por seguranças e pela própria polícia, o presidente e o diretor do futebol dirigiram-se aos adeptos, que estavam afastados do portão por uma barreira, e durante breves miutos estiveram à conversa com os seguidores azuis e brancos.

Villas-Boas foi à frente, Jorge Costa ficou um pouco mais atrás e ambos ouviram gritos de «Pinto da Costa, olé, Pinto da Costa, olé» e de «Vítor, cagão, pede a demissão».

Foram instantes de algum tensão, com os adeptos sermpre aos gritos e a exigir medidas, ouvindo-se apelos dirigidos sobretudo a Jorge Costa.

Villas-Boas tentou acalmar a contestação, mas tal mostrou-se impossível, perante a revolta dos adeptos, acabando ambos por regressar passados uns minutos ao Dragão.