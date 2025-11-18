André Villas-Boas reuniu-se esta terça-feira com Pedro Proença, na Cidade do Futebol.

O presidente do FC Porto falou com o líder da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre a visão que tem relativamente a temas estruturais do futebol português, nomeadamente o modelo de negócio, receitas e perspetivas de futuro.

O líder dos dragões também esteve reunido durante meia-hora com o Conselho de Arbitragem da FPF para um debate sobre aspetos técnicos da arbitragem portuguesa. Ao lado de Villas-Boas, estiveram o vice-presidente Tiago Madureira e o assessor do FC Porto para a área de arbitragem, Bertino Miranda.