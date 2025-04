Cerca de um mês depois do lançamento do novo 'Portal Sócio', o FC Porto chegou aos 150 mil sócios. A marca simbólica foi alcançada durante a manhã deste sábado depois de Vicente, de apenas um ano, e o irmão de cinco, se terem inscrito, garantindo o número de sócio 150 mil e 149.999, respetivamente.

As crianças são netas de um 'sócio Roseta de ouro' do clube ou seja, atingiu cinquenta anos de associado. Concretiza-se assim a promessa do presidente do FC Porto, André Villas-Boas, que na apresentação do novo Portal de Sócios demonstrou a ambição de chegar à meta dos 150 mil sócios.

«Temos a ambição de atingir os 150 mil sócios neste primeiro ano. Ainda não lançámos uma campanha de angariação e iremos fazê-lo o mais breve possível», afirmou AVB em declarações aos meios dos dragões, na apresentação do projeto, que veio tornar mais «fácil, ágil e cómodo» o registo de novos associados.

No momento em que André Villas-Boas tomou posse, em maio do ano passado, após vencer o histórico Pinto da Costra, havia 131 mil associados azuis e brancos.