O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, abordou esta quinta-feira, pela primeira vez, a saída do treinador Vítor Bruno do comando técnico dos azuis e brancos, admitindo que a mudança foi decidida «com o objetivo de poder continuar a lutar pelo título».

«Acabámos por tomar a decisão de o fazer, agradecer todo o seu trabalho e dedicação ao FC Porto, não só esta época, mas também nos sete anos ao serviço desta casa. Sempre lhe demos condições para levar avante o seu projeto e sempre o apoiámos, sendo que os treinadores estão dependentes dos resultados desportivos e decidimos fazer a mudança com o objetivo de poder continuar a lutar pelo título e, em breve, teremos notícias relativamente a essa mudança», referiu Villas-Boas, que de seguida confirmou as negociações por Martín Anselmi, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 1-0 ante o Olympiakos.

Questionado sobre intervenções que teve no balneário nos últimos dias, Villas-Boas disse não querer «entrar no campo», porque já foi treinador e agora tomou a decisão de mudar um.

«Fui treinador e, infelizmente, tive de tomar uma decisão de mudança de treinador. Um treinador que acreditei que fosse levar este clube avante com o nosso projeto, infelizmente acabou por não acontecer e tivemos de tomar uma decisão», respondeu Villas-Boas, que crê que ainda é possível disputar o título na Liga portuguesa.

«Nós fizemos investimento na equipa para que lutasse por todos os títulos. Conseguiu o primeiro, falhou dois, entretanto [ndr: Taça da Liga e Taça de Portugal]. Temos o objetivo de continuar a lutar por esses títulos. Esta é uma realidade nova e riste do FC Porto, temos de assumir que não estamos à altura. No entanto, este plantel foi construído para ganhar títulos e vamos ter crença no título nacional, queremos disputá-lo ao limite das nossas forças. Saber que neste momento tudo o que estamos a fazer não chega para conseguir vitórias que trazem confiança. Momento duro, de reflexão. Mais trabalho, compromisso, exigência. Demos uma resposta, mas tornou-se insuficiente, o resultado acaba por nos penalizar», disse.