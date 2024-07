André Villas-Boas assinou um artigo de opinião na revista Dragões, publicada pelo FC Porto nesta sexta-feira, em que se dirige a Sérgio Conceição e Pepe num tom de agradecimento. Mas antes, abordou o estado financeiro do clube, que tem sido amplamente debatido:

«Caras e caros Portistas, ultrapassados os primeiros dias após a nossa tomada de posse, estamos já em plena atividade, a operar as mudanças que o FC Porto necessita. É conhecida a situação financeira que estamos a atravessar, mas o rigor, a competência e a seriedade desta direção e administração da SAD permitirão ao FC Porto libertar-se das amarras que nos dificultam o dia a dia e um maior investimento no nosso clube», começou por escrever.

Depois, relembrou a conquista da Taça de Portugal no Estádio do Jamor, diante do Sporting, naquela que diz ter sido «uma exibição de força». Sem esquecer Sérgio Conceição.

«Este jogo foi também o corolário do enorme contributo do nosso Sérgio Conceição como treinador do FC Porto. Depois de nos ter habituado a vencer como jogador, tornou-se o treinador com o maior número de jogos no banco e com o maior número de troféus e títulos conquistados pelo Clube, o seu FC Porto. 7 épocas, 3 ligas de Portugal, 4 taças de Portugal, 1 taça da Liga e 3 Supertaças. Obrigado, Sérgio Conceição», disse.

Por fim, Villas-Boas, deixou uma mensagem a Pepe. «Os finais das épocas desportivas trazem sempre motivos de grande emotividade e esta não é exceção. Outro facto que mexe connosco é o final da carreira de Pepe como jogador do FC Porto. Outro dragão cujo nome fica gravado a letras de ouro no nosso historial. Um jogador à Porto, um capitão verdadeiramente à Porto que honrou a nossa braçadeira com um sentido de responsabilidade que nos enche de orgulho. Pepe, obrigado! Esta é e sempre será a tua casa», declarou.

No entanto, Villas-Boas olhou também para o futuro - e o futuro escolhido pela nova direção é Vítor Bruno. O presidente destacou o trajeto do antigo adjunto, que passou agora a treinador principal.

«A Vítor Bruno caberá fazer entrar em campo os melhores, aqueles que darão corpo à nossa ambição. A sua chegada à liderança da nossa equipa é fruto de um processo natural de afirmação da competência técnica, escorada nos valores do portismo. Por trás de uma imagem de uma serenidade assertiva, está um profissional com uma formação sólida, com um percurso em que sempre demonstrou a sua capacidade de trazer ao terreno o seu profundo conhecimento do futebol e de, com rigor e aposta no trabalho sério, contagiar o grupo, que nele reconhece um líder integro, mobilizador e com ambição. O Vítor Bruno chegou ao FC Porto há sete anos e cedo se destacou pela forma como se embrenhou na vida do clube e encarnou os seus valores. Sempre nos habituamos a ver o Vitor Bruno discreto, ao lado dos jogadores. Mas nunca esqueceremos que o vimos sempre à frente do grupo de trabalho quando este era atacado ou quando algo corria menos bem. O Vítor Bruno é um dos nossos e nós, Portistas, estamos todos com ele», finalizou.