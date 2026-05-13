À chegada à Assembleia da República, onde esta quarta-feira vai jantar com alguns deputados adeptos do FC Porto, André Villas-Boas abordou alguns assuntos da atualidade do clube, entre os quais o plano para Diogo Costa vestir a camisola número 2, em honra de Jorge Costa.

«Manter Diogo Costa? Espero que sim. Aliás, fiz-lhe um desafio, que espero que aceite, que é no próximo ano envergar a camisola número 2 do FC Porto. Para nós seria uma honra enorme, para os adeptos do FC Porto também. E para que isso aconteça terá de estar no FC Porto para o ano. Passou uma época maravilhosa. Repare que a camisola 2 do FC Porto é uma camisola importante, de vencedores, e claro está vinculada ao que aconteceu com o desaparecimento do Jorge Costa. Por todo esse significado emocional gostávamos que envergasse o número 2 no próximo ano», começou por dizer.

Relativamente ao estado de espírito de Bednarek, depois de a casa do defesa ter sido assaltada, André Villas-Boas confessou que o internacional polaco está «bem» e «motivado» para voltar a fazer parte das opções de Francesco Farioli no último jogo da temporada.

«Foi uma situação preocupante, de grande perigo, que não é muito frequente nem normal com os nossos jogadores, apesar de já termos tido os episódios do Corona e do Otávio no passado… Foi uma situação vivida de forma intensa pela família, com ameaças físicas e ambiente de tensão. O FC Porto colocou-se ao lado do atleta, garantiu-lhe as maiores condições de segurança, a si e à sua família. A família optou por se ausentar do país durante algum tempo e o jogador encontra-se agora com o seu pai a recuperar do impacto psicológico que um evento como esse causa. Parece-me estar bem, motivado e seguramente entrará nos convocados do míster», acrescentou.

André Villas-Boas foi ainda questionado sobre a potencial ida de José Mourinho para o Real Madrid, aproveitando para elogiar o técnico com quem, recorde-se, trabalhou enquanto adjunto.

«Não sou adepto do Real Madrid... É o treinador mais importante do futebol português, com maior currículo no futebol português e internacional. Normalmente atrai grandes clubes e está a ser vinculado ao Real Madrid, mas não posso responder pelos adeptos», disse, em declarações aos jornalistas presentes na Assembleia da República.

Por fim, o presidente do FC Porto abordou a festa do título dos dragões, que contou com alguns insultos dos jogadores azuis e brancos ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, aproveitando ainda a oportunidade para abordar a luta pelo segundo lugar.

«São celebrações de um título, há excessos, emoções viscerais relacionadas com o que foi o campeonato, a história do campeonato. Não posso negar que os jogadores terão ouvido as palavras do presidente do Sporting e isso tenha servido de motivação. Enquanto treinador também usava esses pequenos deslizes do adversário para dar motivação e com certeza o Farioli também o fez. Segundo lugar? Parece-me que a jornada que passou pode ter sido decisiva. O FC Porto não tem preferência, a única preocupação é o primeiro lugar», sublinhou.

O FC Porto, recorde-se, recebe o Santa Clara este sábado, às 15h30, no jogo da consagração pela conquista do campeonato. Após o jogo, os azuis e brancos viajam de barco até à Ribeira antes de celebrarem nos Aliados, numa festa que se prevê prolongada.