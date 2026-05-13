Villas-Boas: camisola 2 para Diogo Costa, Mourinho e os insultos a Varandas
Presidente do FC Porto abordou vários temas do «universo Porto», antes do jantar com os deputados portistas na Assembleia da República
Presidente do FC Porto abordou vários temas do «universo Porto», antes do jantar com os deputados portistas na Assembleia da República
À chegada à Assembleia da República, onde esta quarta-feira vai jantar com alguns deputados adeptos do FC Porto, André Villas-Boas abordou alguns assuntos da atualidade do clube, entre os quais o plano para Diogo Costa vestir a camisola número 2, em honra de Jorge Costa.
«Manter Diogo Costa? Espero que sim. Aliás, fiz-lhe um desafio, que espero que aceite, que é no próximo ano envergar a camisola número 2 do FC Porto. Para nós seria uma honra enorme, para os adeptos do FC Porto também. E para que isso aconteça terá de estar no FC Porto para o ano. Passou uma época maravilhosa. Repare que a camisola 2 do FC Porto é uma camisola importante, de vencedores, e claro está vinculada ao que aconteceu com o desaparecimento do Jorge Costa. Por todo esse significado emocional gostávamos que envergasse o número 2 no próximo ano», começou por dizer.
Relativamente ao estado de espírito de Bednarek, depois de a casa do defesa ter sido assaltada, André Villas-Boas confessou que o internacional polaco está «bem» e «motivado» para voltar a fazer parte das opções de Francesco Farioli no último jogo da temporada.
«Foi uma situação preocupante, de grande perigo, que não é muito frequente nem normal com os nossos jogadores, apesar de já termos tido os episódios do Corona e do Otávio no passado… Foi uma situação vivida de forma intensa pela família, com ameaças físicas e ambiente de tensão. O FC Porto colocou-se ao lado do atleta, garantiu-lhe as maiores condições de segurança, a si e à sua família. A família optou por se ausentar do país durante algum tempo e o jogador encontra-se agora com o seu pai a recuperar do impacto psicológico que um evento como esse causa. Parece-me estar bem, motivado e seguramente entrará nos convocados do míster», acrescentou.
André Villas-Boas foi ainda questionado sobre a potencial ida de José Mourinho para o Real Madrid, aproveitando para elogiar o técnico com quem, recorde-se, trabalhou enquanto adjunto.
«Não sou adepto do Real Madrid... É o treinador mais importante do futebol português, com maior currículo no futebol português e internacional. Normalmente atrai grandes clubes e está a ser vinculado ao Real Madrid, mas não posso responder pelos adeptos», disse, em declarações aos jornalistas presentes na Assembleia da República.
Por fim, o presidente do FC Porto abordou a festa do título dos dragões, que contou com alguns insultos dos jogadores azuis e brancos ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, aproveitando ainda a oportunidade para abordar a luta pelo segundo lugar.
«São celebrações de um título, há excessos, emoções viscerais relacionadas com o que foi o campeonato, a história do campeonato. Não posso negar que os jogadores terão ouvido as palavras do presidente do Sporting e isso tenha servido de motivação. Enquanto treinador também usava esses pequenos deslizes do adversário para dar motivação e com certeza o Farioli também o fez. Segundo lugar? Parece-me que a jornada que passou pode ter sido decisiva. O FC Porto não tem preferência, a única preocupação é o primeiro lugar», sublinhou.
O FC Porto, recorde-se, recebe o Santa Clara este sábado, às 15h30, no jogo da consagração pela conquista do campeonato. Após o jogo, os azuis e brancos viajam de barco até à Ribeira antes de celebrarem nos Aliados, numa festa que se prevê prolongada.