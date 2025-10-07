O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, considerou que a «postura defensiva» do Benfica no Dragão enalteceu a equipa portista. À margem da gala Portugal Football Globes, o líder dos dragões apontou que o Benfica tem «vários jogadores a receberem acima de oito milhões de euros», elogiou José Mourinho e disse que «Farioli tem feito um trabalho excecional».

Clássico no Dragão

«Foi um jogo bem disputado, difícil, não tão intenso como são os Clássicos. Foi um jogo mais tático. O maior elogio que podemos fazer à equipa do FC Porto é a postura defensiva que o Benfica teve no Dragão. Jogadores como Trubin, Enzo ou Ríos a perderem tempo para sacarem o empate no Dragão. Este é o maior elogio ao FC Porto e à evolução do FC Porto de um ano para o outro, que é radical e dá-nos boas sensações para o futuro. É tudo muito prematuro, temos de ter os pés assentes na terra, há muito campeonato por disputar.

Mourinho é um ultravencedor em vários campeonatos do mundo, com um currículo invejável. Isso também valoriza o que o FC Porto fez neste jogo, com uma equipa jovem, contra uma equipa experimentada e de um valor incalculável como é a equipa do Benfica, com vários jogadores a receberem acima de oito milhões de euros. Isso demonstra o trabalho que está a ser feito com os jovens do FC Porto, a evolução que têm tido com este treinador e os passos que queremos dar no futuro.»

Trabalho de Farioli

«Da forma como terminámos no ano passado, tínhamos de ter impacto imediato, senão o FC Porto não vai reencontrar com os títulos que precisa. Farioli tem feito um trabalho excecional. Farioli só foi possível para o mercado do FC Porto porque perdeu o campeonato com o Ajax. Noutras condições, ou ficaria no Ajax ou estaria noutros campeonatos.»