Presidente do FC Porto, André Villas-Boas reforçou a ambição dos dragões para a Liga Europa, na partida para a Noruega, a propósito do jogo diante do Bodo/Glimt.

Aos jornalistas, o dirigente lembrou a história do clube na prova que ele próprio venceu em 2011, como treinador dos azuis e brancos.

«Temos de ter um compromisso com a vitória em todas as competições. Portanto, esta não foge às nossas ambições e iremos disputar a competição até ao limite. Com a história que temos na Liga Europa, o limite é vencer. Esperemos que assim seja», afirmou.

«O FC Porto tem de corresponder às expectativas, vencendo o jogo. É com essa força e com esse compromisso com a vitória que vamos nesta deslocação. O objetivo é conquistar todos os troféus.»

Villas-Boas deixou ainda uma palavra sobre os reforços do FC Porto para esta época: «É uma vontade da parte do FC Porto de ser cada vez mais forte e competir para ganhar títulos. Esse é o objetivo e por isso trouxemos os reforços necessários para conquistar títulos.»

O FC Porto, refira-se, defronta o Bodo/Glimt esta quarta-feira, às 17h45.